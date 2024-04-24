Події

13:05 24.04.2024

Спровоковану ворожим артобстрілом пожежу в Куп'янську ліквідовано, незважаючи на загрозу повторних обстрілів

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У середу вранці ЗС РФ обстріляли з артилерії центр Куп'янська (Харківська область), спровокувавши пожежу.

"Один зі снарядів влучив у недіючу двоповерхову будівлю колишнього торговельного закладу, спричинивши пожежу. На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь поширився на площу 300 кв. м", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Рятувальники гасили вогонь в умовах загрози повторних обстрілів. На ліквідацію пожежі їм знадобилося близько двох годин. Постраждалих немає.

Теги: #обстріл #купянськ

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