Спровоковану ворожим артобстрілом пожежу в Куп'янську ліквідовано, незважаючи на загрозу повторних обстрілів

У середу вранці ЗС РФ обстріляли з артилерії центр Куп'янська (Харківська область), спровокувавши пожежу.

"Один зі снарядів влучив у недіючу двоповерхову будівлю колишнього торговельного закладу, спричинивши пожежу. На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь поширився на площу 300 кв. м", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Рятувальники гасили вогонь в умовах загрози повторних обстрілів. На ліквідацію пожежі їм знадобилося близько двох годин. Постраждалих немає.