Удари українських дронів і повені призвели до зниження нафтоперероблення в РФ до 11-місячного мінімуму - ISW

Удари українських безпілотних літальних апаратів і нещодавня повінь у РФ призвели до того, що щотижневе нафтоперероблення в РФ впало до 11-місячного мінімуму, досі зниження обсягів перероблення було незначним, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 23 квітня.

"Станом на 2 квітня удари українських дронів зупинили 14% загальних нафтопереробних потужностей Росії. Повінь в Оренбурзькій області змусила Орський нафтопереробний завод зупинитися 7 квітня, однак... Орський НПЗ відновив повну роботу 23 квітня", - зазначено у звіті.

За даними аналітиків, зниження російських нафтопереробних потужностей, імовірно, змусило РФ імпортувати бензин із Казахстану та Білорусі на початку квітня, щоб вирішити проблему дефіциту і спробувати запобігти зростанню внутрішніх цін на бензин. При цьому в ISW наголошують на відсутності "ознак того, що обмеження на виробництво бензину в Росії суттєві для вартості на міжнародному ринку".

В Інституті також повідомляють про заяви російських чиновників про те, що скорочення первинного перероблення нафти у 2024 році, найімовірніше, призведе до збільшення експорту російської сирої нафти, оскільки Росія не зможе переробляти стільки нафти, скільки раніше.

"Майбутні удари українських дронів можуть вивести з ладу і порушити роботу більшої частини російських нафтопереробних потужностей, а також завдати критичних обмежень російській нафтопереробці, що почне суттєво впливати на виробництво дистилятних продуктів у Росії. Однак удари українських дронів іще не мали суттєвого впливу на російське нафтопереробне виробництво, а також на внутрішні російські або міжнародні постачання сирої нафти і дистилятних продуктів", - зазначають в ISW.