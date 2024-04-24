Події

08:57 24.04.2024

Кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до шести осіб

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Кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до шести осіб
Фото: Харківська ОВА

За уточненими даними, в ніч на середу ЗС РФ вдарили по Шевченківському району Харкова не С-300, а КАБами, кількість постраждалих зросла з 2 до 6 осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Влучання 2 КАБів у землю, унаслідок чого пошкоджено скління і зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон і 33 автомобілі. Постраждали троє чоловіків віком 33, 45, 53 років і три жінки 24, 45, 54 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні внаслідок денних ворожих ударів по місту було пошкоджено 19 приватних будинків, 3 гаражі та 5 автомобілів. Крім того, минулої доби обстрілу зазнали Золочів (частково зруйновано колишню будівлю Золочівської адміністрації та 10 будинків, зокрема 2 житлових багатоквартирних, а також будівлю банківської установи), Сенькове (пошкоджено лінію електропередачі і приватне домоволодіння), Козача Лопань (пошкоджено будівлю селищної ради і гараж) і Вільча (пошкоджено приватні будинки та електроопору).

Теги: #харків #обстріли

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