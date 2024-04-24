Авіація Сил оборони за добу атакувала 17 районів скупчення сил РФ

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районам зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці в середу вранці.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БПЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 2 районам зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 3 іншим важливим об'єктам противника.