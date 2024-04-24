Війська РФ за добу завдали по Україні п’ять ракетних і 77 авіаударів

Ворог завдав 5 ракетних і 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 середи.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Куп’янськ, Глушківка, Білогорівка Луганської області; Іванівка, Північне, Очеретине, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Селидове, Карлівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне, Красногорівка та Побєда Донецької області і Кринки на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.