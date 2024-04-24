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05:01 24.04.2024

Зеленський подякував Сенату США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні

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Зеленський подякував Сенату США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Сенату Конгресу США за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні.

"Спасибі лідеру більшості Чаку Шумеру і лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство в просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього", - написав президент у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, "це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу".

"Я також вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну й усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики. Я так само ціную підтримку Президента Байдена і з нетерпінням очікую якнайшвидшого підписання законопроєкту та надання наступного пакета військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що "далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру".

Як повідомлялося раніше, Верхня палата Конгресу США (Сенат) підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. За - 79 голосів.

Теги: #сша #сенат #зеленський

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