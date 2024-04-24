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04:54 24.04.2024

Сенат США підтримав закон про допомогу Україні

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Сенат США підтримав закон про допомогу Україні

Верхня палата Конгресу США (Сенат) підтримала законопроект про надання допомоги Україні. За - 79 голосів.

Закон має найближчим часом підписати Президент США Джо Байден.

Як повідомлялося, схвалений 22 квітня нижньою палатою Конгресу США (Палатою представників) законопроєкт передбачає виділення майже $61 млрд на цілі, пов'язані з підтримкою України.

Крім допомоги Україні, пакет також включає $26 млрд допомоги Ізраїлю, $8 млрд на підтримку союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також положення про нові санкції проти РФ, КНР та Ірану і повноваження президенту США використовувати заморожені російські активи на користь України.

23 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, під час якої Байден запевнив його, що в разі схвалення законопроєкту і Сенатом негайно підпише закон.

На сайті Білого дому підтверджуються слова Байдена про те, що його адміністрація швидко надасть значні нові пакети безпекової допомоги для України в бойових діях і протиповітряній обороні, щойно Сенат ухвалить додатковий пакет із національної безпеки і він підпише його як закон.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна отримає в пакеті допомоги США далекобійні ракет ATACMS. "А сьогоднішній результат - у домовленостях про "ATACMS" для України всі крапки розставлені.Дякую, пане Президенте!Дякую, Конгрес!Спасибі, Америка!", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

Надання ракет дальністю до 300 км було побажанням Києва протягом останнього року, проте адміністрація США постійно відкладала це питання. Надання цих ракет передбачено постановою Конгресу, ухваленою в суботу, однак там міститься посилання на можливість адміністрації відмовитися від поставок, якщо це відповідатиме інтересам національної безпеки.

Теги: #сша #сенат #україна

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