Події

22:10 23.04.2024

Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню за скороченою процедурою

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Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню за скороченою процедурою

Сенат США підтримав клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера про завершення дебатів, що дасть змогу ухвалити законодавчий пакет із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню за скороченою процедурою, що стало відомо з трансляції на сайті Сенату.

Раніше сенатор-республіканець Майк Лі вніс поправку, яка могла б затягнути розгляд законопроєкту, але її відхилили.

Далі на обговорення та фінальне голосування щодо законопроєкту в сенаторів є не більше 30 годин.

 

Теги: #сша #сенат #україна

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