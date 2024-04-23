Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню за скороченою процедурою

Сенат США підтримав клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера про завершення дебатів, що дасть змогу ухвалити законодавчий пакет із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню за скороченою процедурою, що стало відомо з трансляції на сайті Сенату.

Раніше сенатор-республіканець Майк Лі вніс поправку, яка могла б затягнути розгляд законопроєкту, але її відхилили.

Далі на обговорення та фінальне голосування щодо законопроєкту в сенаторів є не більше 30 годин.