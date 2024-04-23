Події

20:17 23.04.2024

Зеленський провів кілька нарад щодо організації інавгураційного Саміту миру

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Зеленський провів кілька нарад щодо організації інавгураційного Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок кілька нарад, присвячених організації та проведенню інавгураційного Саміту миру, що відбудеться у Швейцарії у червні цього року.

"Важливо, щоб якнайбільше країн взяли участь. Саміт миру може і повинен довести, що не хтось один буде визначати, як жити всім іншим у світі, не чиясь дурна сила це буде визначати, а світова більшість - спільно, на основі міжнародного права, на основі Статуту ООН, на основі нашої Формули миру, яка повертає дієвість міжнародному праву", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави водночас подякував кожному лідеру, всім політичним і громадським діячам, які допомагають Україні з організацією першого саміту.

Зеленський повідомив, що "сьогодні провів кілька нарад щодо цього – я вдячний усій нашій команді, яка працює, щоб Формула миру була повністю реалізована".

"Відповідної нашої активності буде багато і найближчими днями і тижнями. Усі разом у світі маємо примусити Росію до миру", - сказав він.

 

Теги: #президент #нарада #саміт_миру

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