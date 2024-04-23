Події

20:05 23.04.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по 15 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація за добу завдала ударів по 15 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Підрозділи українських ракетних військ завдали минулої доби ураження по одній ворожій наземній станції управління безпілотними літальними апаратами, одному району зосередження озброєння та військової техніки противника, одному району зосередження особового складу окупантів, одному засобу протиповітряної оборони та одному іншому важливому об'єкту противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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