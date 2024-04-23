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19:54 23.04.2024

ЗС України відбили 59 атак окупантів за добу на шести напрямках

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ЗС України відбили 59 атак окупантів за добу на шести напрямках

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському та херсонському напрямках, водночас на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Найбільше атак окупантів відбито на новопавлівському напрямку. "На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 17 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

По 14 атак противника відбито на бахмутському та авдіївському напрямках. "На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення... На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Першотравневе Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили десять атак біля населених пунктів Греківка Луганської області, Терни та Ямполівка Донецької області.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації двічі атакував позиції українських захисників поблизу Старомайорського Донецької області. На куп'янському та херсонському напрямках окупанти атакували українські позиції по одному разу - біля Берестового Харківської області та Кринків Херсонської області на лівому березі Дніпра відповідно.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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