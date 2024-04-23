У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ВЛАДА
У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ВЛАДА
У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ВЛАДА
Унаслідок атаки БПЛА в Одесі четверо постраждалих перебувають у лікарні, двоє з них - діти - Труханов
Європарламент підтримав лібералізацію торговельного режиму з Україною, посиливши захисні заходи для фермерів ЄС
Профільний комітет рекомендував ВР прийняти за основу законопроєкт про захист інтересів власників земельних паїв
ВР має намір визначити Держспецзв'язку органом, що реалізує політику щодо забезпечення безпілотними системами та засобами РЕБ
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