БЕБ заявляє про ухилення відомим онлайн казино від сплати понад мільярда грн податків

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад мільярда грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі інтернет, йдеться в повідомленні бюро у вівторок.

"Слідство встановило, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Ці виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які нібито не були використані під час участі в азартних іграх", - стверджують правоохоронці.

БЕБ не розкриває назву організатора азартних ігор, однак, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", ідеться про онлайн казино "Космолот", співвласник якого Арнульф Дамерау нещодавно заявив Financial Times, що нібито корумповані чиновники у силових відомствах України та Адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.

БЕБ додає, що проаналізовано понад 5 млн банківських транзакцій, а сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби.

"Для всебічного та повного розслідування детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, надіслали численні запити до банківських та інших установ, отримали низку постанов про тимчасовий доступ до речей і документів", - зазначається в повідомленні.

Згідно з ним, у межах кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, однак згідно з постановою суду йому дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.

"Водночас у момент оголошення однієї з постанов посадові особи компанії переказали 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також було заарештовано", - уточнюється в релізі.

БЕБ також заявляє, що посадові особи товариства під час розслідування всіляко протидіють детективам, зокрема, вони проігнорували постанову слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час допитів, а також приховують первинну господарську документацію.

"На сьогодні досудове розслідування триває. Детективи БЕБ продовжують збирати докази, які надалі будуть використані як для судової економічної експертизи, покликаної підтвердити розмір завданих бюджету України збитків, так і для доведення протиправної діяльності", - ідеться в повідомленні правоохоронців.