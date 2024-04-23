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08:19 23.04.2024

Єрмак: Підтримка США зміцнить українське військо та допоможе Україні відстояти свої території

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Єрмак: Підтримка США зміцнить українське військо та допоможе Україні відстояти свої території

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що допомога США зміцнить українське військо у боротьбі проти РФ, повідомляє пресслужба глави держави.

"Це передусім зміцнення нашої спроможності продовжувати боротьбу. За ці два роки ми показали, що вміємо боротися та вміємо перемагати. Я не вірю, що ще будуть ескалації, але вірю, що це допоможе Україні відстояти справедливий мир на наших землях", – сказав Єрмак в ефірі американського телеканалу Newsmax.

Він подякував народу США, Конгресу, обом партіям, Президенту Джозефу Байдену та його адміністрації за рішення на підтримку України.

Єрмак також зазначив, що рішення про ухвалення пакета допомоги є важливим у той час, коли Путін та його війська посилюють атаки на українські міста та інфраструктуру.

Керівник ОП висловив переконання, що всі партнери точно знають, чого більше потребує Україна: боєприпасів, артилерії, засобів протиповітряної оборони та ракет великої дальності.

"Це те, що справді вкрай необхідно нашим героям, нашим воїнам, щоб захищати й далі звільняти наші землі. Тому що це – наша мета", – резюмував Єрмак.

 

 

 

Теги: #сша #допомога #єрмак

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