Росіяни за добу втратили 800 людей - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, 5 танків, 12 бронемашин, 29 артсистем, 23 БПЛА, а також 35 од. авто та одиниці спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали особового складу – близько 461060 (+800) осіб, танків – 7241 (+5) од., бойових броньованих машин – 13916 (+1) (+29) од., РСЗВ – 1046 (+0) од., засоби ППО ‒ 769 (+1) од., літаків – 348 (+0) од., гелікоптерів – 325 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9407 (+23), крилаті ракети ‒ 2117 (+0), кораблі/катери ‒ 26 (+0) од., підводні човни - 1 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 15845 (+33) од., спеціальна техніка ‒ 1936 (+2)", - сказано у повідомленні.

Дані уточнюються.