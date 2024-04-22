Байден запевнив Зеленського, що в разі схвалення Сенатом негайно підпише закон про допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої, зокрема, обговорювали перший пакет оборонної допомоги США.

"Провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом за підсумками голосування в Палаті представників. Президент запевнив, що в разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон. Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Зеленський також повідомив, що в розмові з президентом США "відзначив двопартійну підтримку законопроєкту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса. Інше рішення Палати представників – дозволити конфіскацію російських активів – посилає потужний сигнал усім нашим партнерам".

Зеленський також розповів Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів і бомб. Зокрема про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. "Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя", - зазначив Зеленський.

"Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", - резюмував Зеленський.