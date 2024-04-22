В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордонами

В Україні розпочав роботу Координаційний центр інтегрованого управління кордонами, призначений для забезпечення моніторингу та висвітлення обстановки на державному кордоні, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Він створений на базі Ситуаційного центру МВС, постановою Уряду України відповідно до вимог Регламенту ЄС. Діяльність Центру є одним із критеріїв вступу України до ЄС", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що у складі центру працюватимуть співробітники 5-ти суб'єктів: Держприкордонслужба, Держмитслужба, Нацполіція, Нацгвардія та Державна міграційна служба.

"Робота Центру буде спрямована на сприяння забезпеченню координації дій суб'єктів ІУК, здійсненню обміну даними та проведенню досліджень, формуванню спільних висновків і прогнозів, підготовці ситуаційного звіту про обстановку на державному кордоні", - наголосив перший заступник глави Держприкордонслужби України Володимир Нікіфоренко.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, на заході були присутні очільник МВС Ігор Клименко разом із віцепрем'єркою-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.

Клименко зазначив, що Центр дасть змогу обмінюватися інформацією щодо кордону, та українських громадян, а також будь-яких злочинних проявів.

Своєю чергою Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що створення Центру - це велика інвестиція в те, щоб Україна в майбутньому була в безпеці.