Окупанти вдарили по Харкову і Дергачах, інформацію про постраждалих уточнюють

ЗС РФ завдали удару по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Цілили по інфраструктурному обʼєкту. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Зі свого боку голова Дергачівської ЦВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що по Дергачах вдарили КАБами.

"Окупанти завдали два удари по околицях міста. Один прийшовся по відкритій території, інший - в районі приватної забудови... Постраждалих, на щастя, не зафіксовано", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.