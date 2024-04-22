Події

18:44 22.04.2024

Окупанти вдарили по Харкову і Дергачах, інформацію про постраждалих уточнюють

1 хв читати

ЗС РФ завдали удару по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Цілили по інфраструктурному обʼєкту. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Зі свого боку голова Дергачівської ЦВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що по Дергачах вдарили КАБами.

"Окупанти завдали два удари по околицях міста. Один прийшовся по відкритій території, інший - в районі приватної забудови... Постраждалих, на щастя, не зафіксовано", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Теги: #харків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:01 21.04.2024
У Харкові щонайменше один постраждалий унаслідок вечірнього обстрілу - мер

У Харкові щонайменше один постраждалий унаслідок вечірнього обстрілу - мер

18:14 20.04.2024
У результаті денного обстрілу Харкова пошкоджено гаражі, постраждалих немає - Синєгубов

У результаті денного обстрілу Харкова пошкоджено гаражі, постраждалих немає - Синєгубов

15:24 20.04.2024
Окупанти вдарили по Харкову, постраждалих немає - мер

Окупанти вдарили по Харкову, постраждалих немає - мер

17:16 19.04.2024
"Сільпо" запустив безкоштовну доставку в Харкові

"Сільпо" запустив безкоштовну доставку в Харкові

16:41 16.04.2024
Харків і кілька районів області частково знеструмлені, в місті не працює частина маршрутів електротранспорту

Харків і кілька районів області частково знеструмлені, в місті не працює частина маршрутів електротранспорту

15:39 11.04.2024
Відключення в Харкові підтверджують ефективність інвестицій у GPON - голова "Vodafone Україна"

Відключення в Харкові підтверджують ефективність інвестицій у GPON - голова "Vodafone Україна"

12:24 11.04.2024
Оператори мобільного зв'язку мають план дій на випадок блекауту в Харкові

Оператори мобільного зв'язку мають план дій на випадок блекауту в Харкові

12:18 11.04.2024
Харківське метро відновлює роботу - мер

Харківське метро відновлює роботу - мер

08:22 11.04.2024
Кулеба: Понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання - найскладніша ситуація через ворожі обстріли в Харківській області

Кулеба: Понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання - найскладніша ситуація через ворожі обстріли в Харківській області

06:08 11.04.2024
Після масованого ворожого обстрілу критичної інфраструктури Харківщини почалися перебої зі світлом

Після масованого ворожого обстрілу критичної інфраструктури Харківщини почалися перебої зі світлом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підтримка конкретною зброєю необхідна невідкладно - Зеленський на Ставці

Зеленський не вірить у запропонований Макроном формат олімпійського перемир'я

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США

Після війни у нас буде країна з іншим суспільством та іншою економікою - Литвиненко

Литвиненко: Слабке місце російської системи - гіперцентралізація

ОСТАННЄ

Суд заарештував і другого військовослужбовця, який стріляв у поліцейських на Вінниччині - прокуратура

Заарештовано одного з тих, хто стріляв у поліцейських у Вінницькій області, - прокуратура

Сибіга обговорив із послом Китаю двосторонню співпрацю та реалізацію Формули миру

Підтримка конкретною зброєю необхідна невідкладно - Зеленський на Ставці

Зеленський не вірить у запропонований Макроном формат олімпійського перемир'я

Держмитниця запобігла незаконному вивезенню до Італії 1,2 тис. тонн пшениці за підробленими документами

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 106,7 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

У Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам за шпигунство на користь Китаю

Нардепи пропонують кошти держбюджету на партії під час війни передавати для оборони

Закон про іноагентів може нашкодити процесу вступу Грузії до ЄС - представник Борреля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА