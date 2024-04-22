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07:14 22.04.2024

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 85 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 23 атаки противника

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Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 85 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 23 атаки противника

За минулу добу на фронті відбулося 85 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 23 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 понеділка.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників біля Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Богданівка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак у районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, здійснено 4 безуспішні атаки на позиції наших військ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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