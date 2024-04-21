Єрмак: Допомога США збільшує шанси України на перемогу

Ухвалене Палатою представників Конгресу США рішення про схвалення пакета допомоги Україні на $61 млрд збільшує шанси України на перемогу над Росією, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю CNN.

"Це дуже важливе для нас рішення. Без сумніву, його ухвалення збільшує наші шанси на перемогу над агресором, особливо зараз, коли ми бачимо, що Росія готується до нового наступу", - сказав Єрмак, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Він подякував президенту США та його адміністрації за докладені зусилля, а також американському народу - за підтримку України.

За його словами, Україна найбільше потребує боєприпасів калібру 155 мм, ракет ATACMS, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, літаків F-16, додаткових систем Patriot і ракет до них.

"Без цього ми не можемо захистити наші міста і людей. Ми потребуємо поставок цього терміново, тому що ціна - життя українців", - наголосив Єрмак.

Він також укотре наголосив, що Росія не зможе окупувати українські території, бо українці мужньо продовжують захищати свої землі до перемоги, а допомога партнерів, зокрема США, робить Україну сильнішою.