Українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження противника

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні керовані ракети Х-59", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 району зосередження особового складу противника.