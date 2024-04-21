Події

14:43 21.04.2024

Вибуховою хвилею та уламками ракети, що атакувала Одеську область, пошкоджено приватні будинки, наразі відомо про одного постраждалого - ОВА

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Російські війська завдали ракетного удару по транспортно-логістичному об'єкту в Одеській області, наразі відомо про одного потерпілого, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог продовжує точкові ракетні удари. Після обіду вдарив балістикою по Одеській області. Цілився по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, "вибуховою хвилею та уламками ракети" було пошкоджено приватні будинки, в одному з них упала стеля. На приватному подвір'ї сталося загоряння сіна.

"Наразі відомого про одного постраждалого. Інформація уточнюється", - додав він.

Теги: #одеська_область #ракетна_атака

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