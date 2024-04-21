Події

12:12 21.04.2024

У Донецькій області за добу поранено двох місцевих жителів - поліція

1 хв читати

Російські війська за минулу добу обстріляли 10 населених пунктів Донецької області, унаслідок чого поранення дістали двоє мирних жителів, повідомила Національна поліція.

"За добу поліцейські зафіксували 1608 ворожих обстрілів. Ворог атакував житловий сектор з авіації, ЗРК "С-300", артилерії. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів - 13 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємство, склад, котельню, гараж, ЛЕП", - ідеться в повідомленні Національної поліції в неділю.

Повідомляється, що авіаудар російські війська завдали по Красногорівці - поранили людину. Зруйновано приватний будинок. Унаслідок артилерійського обстрілу в Очеретиному поранено цивільного, пошкоджено будинок.

Теги: #обстріл #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 21.04.2024
У Херсонській області внаслідок скидання вибухівки з безпілотника постраждали двоє поліцейських

У Херсонській області внаслідок скидання вибухівки з безпілотника постраждали двоє поліцейських

11:42 21.04.2024
Армія РФ за минулу добу 65 разів обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 316 вибухів - ОК "Північ"

Армія РФ за минулу добу 65 разів обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 316 вибухів - ОК "Північ"

11:40 21.04.2024
Армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона: вибито вікна, пошкоджено балкони, згоріли авто - Мрочко

Армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона: вибито вікна, пошкоджено балкони, згоріли авто - Мрочко

18:14 20.04.2024
У результаті денного обстрілу Харкова пошкоджено гаражі, постраждалих немає - Синєгубов

У результаті денного обстрілу Харкова пошкоджено гаражі, постраждалих немає - Синєгубов

11:47 20.04.2024
Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, ще двоє поранені

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, ще двоє поранені

19:28 19.04.2024
Чоловік, про загибель якого в результаті обстрілу в Білопіллі повідомлялося раніше, живий, але у важкому стані

Чоловік, про загибель якого в результаті обстрілу в Білопіллі повідомлялося раніше, живий, але у важкому стані

19:09 19.04.2024
Окупанти 20 разів від ранку обстріляли Нікопольський район, пошкоджено 14 будинків, 30 тис жителів без світла

Окупанти 20 разів від ранку обстріляли Нікопольський район, пошкоджено 14 будинків, 30 тис жителів без світла

17:30 19.04.2024
У Дніпропетровській області 7 загиблих, зокрема 2 дитини, 34 постраждалих - ДСНС

У Дніпропетровській області 7 загиблих, зокрема 2 дитини, 34 постраждалих - ДСНС

16:56 19.04.2024
Окупанти обстріляли Білопілля на Сумщині, загинув мирний житель - Офіс генпрокурора

Окупанти обстріляли Білопілля на Сумщині, загинув мирний житель - Офіс генпрокурора

16:37 19.04.2024
Унаслідок артилерійського обстрілу в Куцурубській громаді загинула жінка, поранені чоловік і підліток

Унаслідок артилерійського обстрілу в Куцурубській громаді загинула жінка, поранені чоловік і підліток

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден: Ухвалення Палатою представників законопроєктів про іноземну допомогу надсилає "чіткий сигнал" про американське лідерство

Зеленський: Ми використовуємо американську підтримку, щоб наблизити справедливе завершення війни

Зеленський дякує Палаті представників США за ухвалене рішення про допомогу Україні

Палата представників США проголосувала за використання заморожених активів РФ для України

Палата представників США проголосувала за надання допомоги Україні

ОСТАННЄ

В Україні збережеться дощова, помірно тепла погода

Часів Яр тримається, ситуація контрольована, противника в місті немає - спікер ОСУВ "Хотиця"

У Кіровоградській області спрацював автоматичний захист ЛЕП, без електропостачання залишилося 16 населених пунктів - ОВА

У Києві та області до кінця доби дощитиме, вітер північний та північно-східний із поривами до 20 м/с

Блінкен вирушить із візитом до Китаю, щоб висловити занепокоєння з приводу підтримки Росії з боку КНР - ЗМІ

ЗСУ вже до червня зможуть поліпшити своє оперативне становище на фронті, отримавши достатню допомогу Заходу - ISW

РФ, імовірно, посилить тиск на фронті, намагаючись використати тимчасове вікно до надходження військової допомоги зі США - ISW

За добу на Харківщині загинули два мирні жителі, троє постраждалих у результаті ворожих обстрілів

Окупанти за добу завдали майже 400 ударів по населених пунктах Запорізької області

У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина поранена, є влучання в житловий сектор, пошкоджено газогін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА