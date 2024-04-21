У Донецькій області за добу поранено двох місцевих жителів - поліція

Російські війська за минулу добу обстріляли 10 населених пунктів Донецької області, унаслідок чого поранення дістали двоє мирних жителів, повідомила Національна поліція.

"За добу поліцейські зафіксували 1608 ворожих обстрілів. Ворог атакував житловий сектор з авіації, ЗРК "С-300", артилерії. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів - 13 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємство, склад, котельню, гараж, ЛЕП", - ідеться в повідомленні Національної поліції в неділю.

Повідомляється, що авіаудар російські війська завдали по Красногорівці - поранили людину. Зруйновано приватний будинок. Унаслідок артилерійського обстрілу в Очеретиному поранено цивільного, пошкоджено будинок.