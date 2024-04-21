Події

08:21 21.04.2024

Війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та ударних БПЛА

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Війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та ударних БПЛА

У ніч на 21 квітня Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав обстрілу з важкої артилерії та ударних БПЛА різних модифікацій, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі в неділю вранці.

"Пізно ввечері та вночі Нікопольщина пережила нові атаки. Ворог тричі відкривав вогонь із важкої артилерії. А ще - застосував два ударні дрони різних модифікацій. Під ударом опинилися районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади", - сказано в повідомленні.

За даними Лисака, пошкоджено п'ятиповерхівку, п'ять приватних будинків, дві господарські будівлі, парники. Із людей ніхто не постраждав.

На решті території області було тихо.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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