Війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та ударних БПЛА

У ніч на 21 квітня Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав обстрілу з важкої артилерії та ударних БПЛА різних модифікацій, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі в неділю вранці.

"Пізно ввечері та вночі Нікопольщина пережила нові атаки. Ворог тричі відкривав вогонь із важкої артилерії. А ще - застосував два ударні дрони різних модифікацій. Під ударом опинилися районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади", - сказано в повідомленні.

За даними Лисака, пошкоджено п'ятиповерхівку, п'ять приватних будинків, дві господарські будівлі, парники. Із людей ніхто не постраждав.

На решті території області було тихо.