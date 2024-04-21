За добу було 115 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 32 атаки

За минулу добу відбулося 115 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

На куп'янському напрямку ворог, за підтримки авіації, двічі атакував позиції наших захисників біля населеного пункту Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших захисників поблизу населеного пункту Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 28 атак біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки неподалік населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 4 рази атакував позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби окупанти здійснили 3 безуспішні атаки позицій наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.