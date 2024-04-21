Події

07:23 21.04.2024

Війська РФ за добу завдали по Україні 15 ракетних і 63 авіаційних удари

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Війська РФ за добу завдали по Україні 15 ракетних і 63 авіаційних удари

Ворог завдав 15 ракетних і 63 авіаційних удари, здійснив 109 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне, Перемога Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Новосадове, Ямполівка, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Соловйове, Новобахмутівка, Бердичі, Нью-Йорк, Красногорівка, Очеретине, Водяне, Шахтарське, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське, Велика Новосілка, Спірне, Ступочки, Іванівське та Андріївка Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Львове та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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