Війська РФ за добу завдали по Україні 15 ракетних і 63 авіаційних удари

Ворог завдав 15 ракетних і 63 авіаційних удари, здійснив 109 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне, Перемога Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Новосадове, Ямполівка, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Соловйове, Новобахмутівка, Бердичі, Нью-Йорк, Красногорівка, Очеретине, Водяне, Шахтарське, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське, Велика Новосілка, Спірне, Ступочки, Іванівське та Андріївка Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Львове та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.