Зеленський: Ми використовуємо американську підтримку, щоб наблизити справедливе завершення війни

Президент України Володимир Зеленський назвав пакет американської підтримки, за який проголосувала в суботу ввечері Палата представників США, дуже вагомим, таким, що посилить українську армію і захистить від російського терору мирне населення.

"Сьогодні ми отримали рішення, якого очікували: про пакет американської підтримки. За який так ми боролися. Дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, і наші міста і села, які потерпають від російського терору", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Глава Української держави також висловив сподівання, що розгляд цього пакета оборонної підтримки в Сенаті Сполучених Штатів і скерування його президенту Байдену будуть досить швидкими.

"Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка з перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, який ґрунтується на правилах і передбачуваності життя для всіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи та наблизити справедливе завершення цієї війни - війни, яку Путін має програти", - заявив Зеленський.

Президент України також висловив подяку всім українським дипломатам, команді Офісу глави держави, які працювали заради отримання такого результату.

Як повідомлялося, у суботу ввечері Палата представників США (нижня палата Конгресу США) підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. За - 311 голосів.