Окупанти вдарили по Харкову, постраждалих немає - мер
У суботу вдень ЗС РФ завдали удару по Індустріальному району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Попередньо без постраждалих", - написав Терехов у телеграм-каналі.
У суботу вдень ЗС РФ завдали удару по Індустріальному району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Попередньо без постраждалих", - написав Терехов у телеграм-каналі.
Зеленський: Путін боїться нас дуже сильно, тому що не впевнений у собі. Упевнені та сміливі люди не погрожують цивілізації ядерною зброєю
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На відео вбивства поліцейського на Вінниччині присутні військовослужбовці однієї з в/ч Сухопутних військ - Командування
Зеленський: Путін боїться нас дуже сильно, тому що не впевнений у собі. Упевнені та сміливі люди не погрожують цивілізації ядерною зброєю
Україна в травні-червні має вийти на підписання двосторонніх безпекових угод зі США, деякими країнами Північної Європи та Балтії - Зеленський
На відео вбивства поліцейського на Вінниччині присутні військовослужбовці однієї з в/ч Сухопутних військ - Командування
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