Події

15:24 20.04.2024

Окупанти вдарили по Харкову, постраждалих немає - мер

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Окупанти вдарили по Харкову, постраждалих немає - мер

У суботу вдень ЗС РФ завдали удару по Індустріальному району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо без постраждалих", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Теги: #удар #харків

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