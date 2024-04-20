"Укрзалізниця" повертає "Інтерсіті+" в Одесу в тестовому режимі

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) повідомляє про відновлення в тестовому режимі роботи швидкісного поїзда "Інтерсіті+" сполученням Київ-Одеса.

"Поїзд №761/762 Київ-Одеса вирушатиме з Києва 3, 4 і 5 травня о 06:03 і прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку з Одеси поїзд вирушатиме в ті самі дати о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:50", - повідомляється в телеграм-каналі УЗ у суботу.

Також на Великдень буде збільшено пропозицію місць із Києва до Львова: замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також буде призначено додаткові рейси поїзда №777 Київ - Львів на 4 і 5 травня.

"Квитки на Одесу вже в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та касах вокзалів. Додаткові квитки до Львова з'являтимуться поступово найближчими днями, тож не відкладайте планування подорожі!" - ідеться в повідомленні.