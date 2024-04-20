СБУ, ГУР і ССО організували атаку на енергоінфраструктуру РФ, вночі уражено об'єкти у 8 областях - джерело

Масштабна атака ударних безпілотних літальних апаратів на енергетичні об'єкти у восьми областях РФ є спільною операцією Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій Збройних сил України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

За даними співрозмовника агентства, метою була енергетична інфраструктура, що живить об'єкти російського військово-промислового комплексу в Бєлгородській, Брянській, Курській, Тульській, Смоленській, Рязанській, Калузькій і Московській областях. Після атак у деяких районах держави-агресора виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

"Дрони СБУ вкотре довели свою ефективність і продемонстрували результат - успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об'єктів на території Росії", - зазначило джерело в спецслужбах.