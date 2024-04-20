На Харківщині з-під завалів зруйнованої ворожими обстрілами госпбудівлі врятовано людину

У ніч на суботу ЗС РФ обстріляли Слобожанське Липецької громади, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу під завалами в господарчій споруді знаходився чоловік. Проведено аварійно – рятувальні робіти. Чоловік без травм", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів регіону, по Сенькову Курилівської територіальної громади Куп'янського району області окупанти завдали авіаудару.

"Унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю колишньої Сеньківської амбулаторії загальної практики та сімейної медицини і приватний будинок", - написав Синєгубов.