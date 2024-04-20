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07:14 20.04.2024

Росіяни обстріляли п'ять громад у прикордонні, є руйнування й поранені

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Росіяни обстріляли п'ять громад у прикордонні, є руйнування й поранені

Російські війська 10 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області в п'ятницю, під ворожим вогнем опинилися мешканці 5 громад, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Березівська, Середино-Будська громади", - ідеться у звіті ОВА.

Білопільську громаду окупанти атакували артилерією та ВОГами, які скидали з БПЛА. Також по громаді загарбники завдали авіаудару з вертольота НАР (8 вибухів).

За уточненням від ОВА, внаслідок артобстрілу в Білопіллі поранено чотирьох цивільних осіб.

Середино-Будську ОТГ росіяни атакували мінами, які скинули на територію громади.

По Березівській громаді ворог вдарив із літака КАБами. А на жителів Юнаківської скинули один ВОГ із БПЛА.

Також у п'ятницю росіяни з мінометів і ВОГами з БПЛА атакували жителів Краснопілля.

 

 

 

 

Теги: #поранені #обстріли #сумська_область

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