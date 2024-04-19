Нідерланди виділяють понад EUR200 млн на ППО та артилерійські боєприпаси для України
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила про виділення понад EUR200 млн на нові ініціативи зі швидкого доставлення додаткових засобів протиповітряної оборони й артилерійських боєприпасів для України, повідомляють на сайті нідерландського оборонного відомства в п'ятницю.
"В Україні вкрай необхідні засоби ППО та артилерійські боєприпаси. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, в які зараз роблять свій внесок Нідерланди, вже перебувають на європейському континенті і надійдуть в Україну якомога швидше. Тепер ми всі маємо зробити все можливе, щоб підтримати Україну", - сказала Оллонгрен у п'ятницю під час онлайн-засідання Ради НАТО-Україна.
Зокрема, EUR150 млн Нідерланди виділяють на підтримку ініціативи Німеччини "Негайні дії з протиповітряної оборони", що націлена на якнайшвидше постачання Україні засобів ППО великої дальності спільно з партнерами. Крім того, Міноборони Нідерландів виділить EUR60 млн на закупівлю ППО малої дальності, які можуть бути використані, зокрема, для боротьби з атаками дронів.
Також повідомляється про внесок Нідерландів в естонську ініціативу щодо якнайшвидшого постачання артилерійських боєприпасів Україні з наявних запасів. Раніше в Нідерландах оголосили, що внесуть EUR250 млн євро в рамках аналогічного плану Чехії зі швидкого постачання більшої кількості гранат.