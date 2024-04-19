Столтенберг: Рішення про надання Україні систем ППО буде оголошено вже найближчим часом

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що рішення про надання Україні доступних у союзників систем протиповітряної оборони буде ухвалено й оголошено найближчим часом.

Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО після засідання Ради Україна-НАТО, яке було скликано на прохання президента України Володимира Зеленського через нагальну потребу в захисті українського неба від російських атак. Засідання на рівні міністрів оборони відбулося у віртуальному форматі.

"Ми щойно завершили віртуальне засідання Ради Україна-НАТО. Президент Зеленський поінформував міністрів оборони Альянсу про ситуацію на полі бою і про потреби України в протиповітряній обороні. Міністри оборони країн НАТО погодилися активізуватися й надати Україні подальшу військову підтримку, включно з більшою кількістю систем протиповітряної оборони. НАТО визначило, що є в наявності у всього Альянсу, і що є системи, які можуть бути доступні для України. Невдовзі я очікую нових оголошень щодо можливостей у сфері протиповітряної оборони для України", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО привітав зусилля Німеччини, включно з нещодавнім рішенням щодо постачання додаткових систем Patriot Україні. "На додаток до Patriot є інше озброєння, яке союзники можуть надати, включно із SAM-Ts. Багато союзників, у яких немає доступних систем, пообіцяли надати фінансову підтримку, щоб придбати їх для України. Ми також працюємо з промисловістю, щоб збільшити виробництво й відновити (наявні) системи для подальшого використання", - деталізував він.

Крім того, Столтенберг повідомив, що на сьогоднішньому засіданні міністри також обговорили "багато інших нагальних потреб, включно зі снарядами 155 мм, засобами для глибокого точного удару й дрони". "Кожен союзник по НАТО вирішуватиме, що надати. Кілька союзників узяли зобов'язання під час засідання і завершують (працювати над) ними, і невдовзі я очікую їх оголошення", - додав генсек НАТО.

Він також привітав прогрес Конгресу щодо завтрашнього голосування стосовно пакету допомоги для України. "Я очікую, що закон буде ухвалено без зволікання. Союзники мають глибше копнути у свої запаси й прискорити доставку ракет, артилерійських боєприпасів і снарядів. Україна використовує зброю, яку ми їй постачаємо, щоб зруйнувати можливості Росії вести бої. Підтримка України - це не благодійність, а наша інвестиція в безпеку. Допомога вже в дорозі", - запевнив Столтенберг.

Водночас він відмовився озвучити конкретні цифри майбутньої допомоги, сказавши, що це конфіденційна інформація.