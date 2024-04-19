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12:32 19.04.2024

71% українців повністю довіряє ветеранам АТО, які воюють зараз, - опитування

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71% українців повністю довіряє ветеранам АТО, які воюють зараз, - опитування

71% респондентів повністю довіряє ветеранам АТО, які воюють зараз, 61% - також повністю довіряє військовим ЗСУ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" спільно з Українським ветеранським фондом 2-5 березня 2024 року.

Згідно з результатами опитування, 71% українців повністю довіряє ветеранам АТО, які воюють зараз; 25% - скоріше довіряють, 2% - обрали варіант відповіді "важко відповісти", і по 1% тих, хто скоріше не довіряє або повністю не довіряє ветеранам АТО, які воюють зараз.

Окрім цього, 61% респондентів повністю довіряє військовим Збройних сил України, 34% - скоріше довіряють, 1% - зовсім не довіряє.

61% українців також повністю довіряє ветеранам, які повернуться з війни, що відбувається зараз, 33% - скоріше довіряють, 4% - обрали варіант "важко відповісти", і по 1% тих, хто повністю не довіряє або скоріше не довіряє ветеранам.

40% опитаних висловили повну довіру до ветеранів АТО, які воювали на сході України у 2014-2021 роках і зараз не воюють, 44% - скоріше довіряють, 8% - скоріше не довіряють, 2% - повністю не довіряють.

Опитування було проведено з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України 2-5 березня 2024 року, профінансовано Соціологічною групою "Рейтинг".

Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Було опитано 1 000 громадян України віком від 18 років і старше в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%. 

Теги: #опитування #довіра #ветерани_ато

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