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11:52 19.04.2024

Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектора України

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Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектора України

Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів ($186,5 млн) на зміцнення енергетичного сектора України, а також продовжує працювати з партнерами з G7, щоб допомогти захистити українську енергосистему, заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд.

"Велика Британія активізує зусилля з підтримки України і виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектора України. Ми продовжуємо працювати з партнерами з G7+, щоб допомогти Україні відремонтувати, захистити і відновити її енергетичну систему", - ідеться в тексті заяви Голланда, розміщеному на сайті британського уряду.

Він також наголосив, що "Велика Британія має намір надати Україні підтримку, необхідну для самозахисту і витіснення Росії із суверенної території України".

Теги: #україна #кошти #велика_британія #енергосектор

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