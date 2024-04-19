Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектора України

Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів ($186,5 млн) на зміцнення енергетичного сектора України, а також продовжує працювати з партнерами з G7, щоб допомогти захистити українську енергосистему, заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд.

"Велика Британія активізує зусилля з підтримки України і виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектора України. Ми продовжуємо працювати з партнерами з G7+, щоб допомогти Україні відремонтувати, захистити і відновити її енергетичну систему", - ідеться в тексті заяви Голланда, розміщеному на сайті британського уряду.

Він також наголосив, що "Велика Британія має намір надати Україні підтримку, необхідну для самозахисту і витіснення Росії із суверенної території України".