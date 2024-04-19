Кількість постраждалих на Дніпропетровщині зросла до 29 осіб - ДСНС

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За оновленою інформацією, унаслідок російського ракетного удару вночі в п'ятницю, 19 квітня, у Дніпропетровській області загинули 8 осіб, 29 постраждали, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Дніпрі внаслідок ракетних ударів ворога по цивільній інфраструктурі частково зруйновано пʼятиповерховий будинок. Сталася пожежа, її локалізовано на площі близько 1 тис. кв. м. У місті загинуло 2 особи, 20 людей постраждали, із них 12 було врятовано", - зазначено в повідомленні.

У Синельниковому сталося часткове руйнування 4 приватних житлових будинків, пошкоджені 10 приватних будинків. Загинули 6 осіб, зокрема 2 дитини. Постраждали 6 осіб, з них дитина, врятовано 2 людини.

У Кривому Розі постраждали 3 людини.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місцях працюють психологи ДСНС.