Британський принц Гаррі офіційно підтвердив, що тепер він є резидентом США

Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, син короля Чарльза III і п'ятий у черзі на британський престол, офіційно підтвердив, що тепер він є резидентом США, повідомляє Associated Press у п'ятницю.

За чотири роки після того, як Гаррі та його американська дружина Меган, герцогиня Сассекська, переїхали на віллу в Південній Каліфорнії, туристична компанія, яку він контролює, цього тижня подала документи, які інформують британську владу про те, що він переїхав і тепер "зазвичай проживає" у Сполучених Штатах.

Офіційне визнання підкреслює зростаюче відчуження принца від Британії, після того як він і Меган відмовилися від королівських обов'язків, щоб укласти вигідні угоди зі ЗМІ в Америці. Відтоді Гаррі неодноразово критикував королівську сім'ю, включно зі звинуваченнями в неусвідомленому расизмі, які були включені до серіалу Netflix і автобіографії принца "Запасний".

Документи було подано Travalyst Ltd, компанією, яка принаймні на 75% належить Гаррі і яку було засновано 2020 року, щоб "сприяти глобальному усвідомленню важливості сталого туризму". Документи були отримані в понеділок у Companies House, урядовому агентстві, яке стежить за реєстрацією британських компаній.

Хоча Гаррі формально залишається державним радником, корона повідомила парламенту 2022 року, що "на практиці" тільки члени королівської сім'ї, які працюють, будуть покликані заміщати монарха.

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