Події

20:53 18.04.2024

Столтенберг: У НАТО вже зібрали інформацію про наявні засоби ППО, зокрема Patriot, працюючи із союзниками над тим, щоб передислокувати ці системи в Україну

2 хв читати
Столтенберг: У НАТО вже зібрали інформацію про наявні засоби ППО, зокрема Patriot, працюючи із союзниками над тим, щоб передислокувати ці системи в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорить, що в альянсі вже зібрали дані про різні системи ППО, які є у союзників, і продовжують працювати над тим, щоб країни передислокували частину з них в Україну.

Про це Столтенберг сказав журналістам у четвер на Капрі (Італія), де проходить зустріч міністрів закордонних справ Великої сімки, в якій також бере участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами генсека альянсу, після того, як два тижні тому Кулеба в рамках засідання Ради Україна-НАТО гостро порушив питання надання Україні Patriot, роботу з цього питання було активізовано. "Ми зібрали дані про різні системи ППО, наявні у нас у НАТО, зосередивши увагу на системах Patriot. І ми працюємо з союзниками над тим, щоб вони передислокували частину своїх систем в Україну - Німеччина вже ухвалила рішення, - а також дійшли до того, яким чином мобілізувати кошти для фінансування розгортання систем ППО в Україні", - сказав Столтенберг.

Він також зупинився на потребі України в більшій кількості боєприпасів, для глибших ударів, для додаткових можливостей з технічного обслуговування та ремонту. "Тому зараз необхідно забезпечити більш надійну та інституційну основу для підтримки України. І зараз ми обговорюємо, як ми можемо домогтися цього в рамках НАТО в найближчому майбутньому, у поєднанні зі значними багаторічними фінансовими зобов'язаннями, тому що нам потрібна передбачувана, надійна і довгострокова підтримка України", - пояснив генсек НАТО.

Столтенберг також нагадав, що вже завтра відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, скликане в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі президентом України Володимиром Зеленським. "Я говорив із ним учора. Він попросив про засідання Ради Україна-НАТО, і ми зберемося завтра вдень", - додав він.

 

 

Теги: #нато #інформація #patriot

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:56 18.04.2024
Не лише Нідерланди готові просто зараз купити батарею Patriot для України - Кулеба

Не лише Нідерланди готові просто зараз купити батарею Patriot для України - Кулеба

20:36 18.04.2024
Рютте: Європейські країни, які мають Patriot, розглянуть власну потребу в цих системах із метою передачі їх Україні

Рютте: Європейські країни, які мають Patriot, розглянуть власну потребу в цих системах із метою передачі їх Україні

19:39 18.04.2024
Шольц: Сподіваємося, що ще шість систем "Patriot" буде знайдено для України від НАТО

Шольц: Сподіваємося, що ще шість систем "Patriot" буде знайдено для України від НАТО

13:36 18.04.2024
Боррель: Ми повинні дістати Patriot з ангарів, де вони стоять "про всяк випадок", і передати їх Україні

Боррель: Ми повинні дістати Patriot з ангарів, де вони стоять "про всяк випадок", і передати їх Україні

07:19 18.04.2024
Сирський інформував командувача військ НАТО в Європі про розвиток подій на фронті

Сирський інформував командувача військ НАТО в Європі про розвиток подій на фронті

19:03 17.04.2024
Столтенберг підтвердив проведення 19 квітня засідання Ради Україна-НАТО - Зеленський

Столтенберг підтвердив проведення 19 квітня засідання Ради Україна-НАТО - Зеленський

18:27 17.04.2024
Асоціації виробників будматеріалів працюють над відповідністю своєї продукції для оборони стандартам НАТО - президент ВСВБ

Асоціації виробників будматеріалів працюють над відповідністю своєї продукції для оборони стандартам НАТО - президент ВСВБ

18:03 17.04.2024
Столтенберг - союзникам: Якщо вибирати між виконанням цільових показників НАТО й допомогою Україні - віддайте більше Україні

Столтенберг - союзникам: Якщо вибирати між виконанням цільових показників НАТО й допомогою Україні - віддайте більше Україні

17:43 17.04.2024
Столтенберг: Рада Україна-НАТО відбудеться в п'ятницю за участю Зеленського

Столтенберг: Рада Україна-НАТО відбудеться в п'ятницю за участю Зеленського

07:34 17.04.2024
Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МАГАТЕ повідомило про чергову атаку майданчика ЗАЕС безпілотником

Зеленський із віцепрем'єром німецького уряду Габеком обговорив постачання ППО та спільні оборонні проєкти

Росіяни за 2023 рік використовували на виробництвах західні верстати та їхні запчастини на $355 млн - Єрмак

Затримано громадянина Польщі, який пропонував російським спецслужбам замах на президента України

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 19 квітня у віртуальному форматі

ОСТАННЄ

МАГАТЕ повідомило про чергову атаку майданчика ЗАЕС безпілотником

Окупанти двічі обстріляли прикордонний Вовчанськ, поранено чоловіка

Зеленський із віцепрем'єром німецького уряду Габеком обговорив постачання ППО та спільні оборонні проєкти

Україна почала переговори з Чехією про укладення угоди з безпеки

Швейцарія виділить 5 млрд франків на відновлення України

Юрфірма "Ілляшев та Партнери" ініціювала антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сірників з Індії та Пакистану

Кулеба: Такої інтенсивності роботи від партнерів з надання ППО не було від початку повномасштабного вторгнення

Президент Єврокомісії знову каже, що непередбачений прибуток від заморожених росактивів може бути використано для військових потреб України

Росіяни обстріляли Львове Херсонської області, пошкоджено школу

Велика Британія передала Міноборони України обладнання для роботи з реєстром "Оберіг"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА