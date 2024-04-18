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20:46 18.04.2024

Швейцарія виділить 5 млрд франків на відновлення України

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Швейцарія виділить 5 млрд франків на відновлення України

Уряд Швейцарії виділить 5 млрд франків у рамках довгострокової підтримки України. Термін програми визначено на 12 років - до 2036 року, повідомляє пресслужба уряду.

"Як перший крок до 2028 року з бюджету міжнародного співробітництва має бути виділено близько 1,5 млрд швейцарських франків. Ця сума ясно демонструє солідарність Швейцарії з людьми, які постраждали від війни в Україні, і підвищить стабільність на європейському континенті", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в період 2029-2036 років Федеральна рада має намір також вивчити інші джерела (крім міжнародного співробітництва), з яких можна отримати решту 3,5 млрд швейцарських франків.

Федеральна рада також доручила розробити спільну країнову програму для України, що включає відповідні механізми нагляду. Ця програма має забезпечити адресну та ефективну підтримку. Вона має бути заснована на семи принципах Лугано: партнерство, спрямованість реформ, прозорість, підзвітність і верховенство закону, демократична участь, залучення багатьох зацікавлених сторін, гендерна рівність та інклюзивність, а також стійкість.

Федеральна рада також доручила визначити, як у стратегічному плані здійснюватиметься країнова програма для України. Зокрема, має бути підготовлено й подано на затвердження Ради Федерації пропозицію щодо створення міжвідомчої координаційної групи на чолі з делегатом від України.

Теги: #україна #швейцарія #відновлення

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