Останній дзвоник у школах Києва пролунає 31 травня

Останній дзвоник для школярів у цьому навчальному році пролунає 31 травня, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський.

Як повідомляють на офіційному сайті КМДА, Мондриївський зазначив, що "таке рішення прийнято з урахуванням того, що школи Києва у 2023/2024 навчальному році не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул, не корегували структуру навчального року та працювали за освітніми програмами, схваленими педагогічними радами – відповідно до графіка".

Він також повідомив, що в рамках підготовки до національного мультимедійного тестування закладам освіти рекомендовано застосувати у травні 2024 року для випускників/випускниць 11-х класів модель трансформера, змінивши звичне класно-урочне навчання на індивідуалізовано-групове - задля поглиблення, систематизації знань з обраних випускником/випускницею та їхніми батьками предметів і розвантаження учнів в умовах воєнного стану.

Департамент освіти і науки також запропонував видати (з дотриманням вимог безпеки) документи про освіту відповідно до такого графіка: свідоцтво про здобуття початкової освіти - з 31 травня до 7 червня; свідоцтво про здобуття базової середньої освіти - з 13 до 19 червня; свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти - з 20 до 26 червня.