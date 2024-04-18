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09:49 18.04.2024

Пошуково-рятувальну операцію в Чернігові завершено: 18 загиблих, 78 поранених

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Пошуково-рятувальну операцію в Чернігові завершено: 18 загиблих, 78 поранених
Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальну операцію в Чернігові на місці ракетного удару, завданого російськими окупантами в середу вранці, завершено, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"18 загиблих, 78 поранених внаслідок теракту ворога. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб. Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров’я, необхідними ліками забезпечені", - написав Чаус у телеграмі.

Раніше в МВС повідомили про 18 загиблих і 77 постраждалих, зокрема чотирьох дітей. Водночас в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив про 78 постраждалих, понад 40 з яких були шпиталізовані. У місті було пряме влучення у восьмиповерхову будівлю непрацюючого готелю, пошкоджено багато багатоповерхових житлових будинків, будівлі вишу, лікарні, знищені десятки автомобілів.

Теги: #чернігів #пошук #завершення

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