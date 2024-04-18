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09:46 18.04.2024

Суд обрав запобіжний захід організаторам злочинної групи Чернівецької митниці

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Суд обрав запобіжний захід організаторам злочинної групи Чернівецької митниці

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 60 млн грн застави одному з підозрюваних - співорганізатору злочинної організації на Чернівецькій митниці, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"17 квітня 2024 року слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до колишнього керівника митниці – співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, та одного з учасників злочинної організації, який за вказівкою співорганізатора організував побиття журналістів", - ідеться в повідомленні САП у четвер.

Як повідомляється, суд застосував до співорганізатора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 60 млн грн застави. До його подільника - члена злочинної організації - також застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, альтернатива - застава в розмірі 6 млн грн.

Підозрюваних заарештовано до 14 червня 2024 року включно. Але в разі внесення застави на них буде покладено відповідні процесуальні обов'язки.

Як повідомляється, протягом 2017-2019 рр. на Чернівецькій митниці застосовували механізм мінімізації митних платежів під час ввезення в Україну високоліквідних товарів - одягу, взуття аксесуарів. За цим стояла злочинна організація на чолі з генералом начальником митниці, який також був депутатом Чернівецької обласної ради та двома підприємцями. Учасники злочинної групи організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів із Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт із ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

За останньою схемою, посадові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених платежів.

Дії цієї групи з мінімізації митних платежів за схемою так званого сірого імпорту заподіяли державі майже 290 млн грн збитків у вигляді несплачених податків.

Як повідомлялося, до злочинної організації входили 11 осіб, одного співорганізатора та чотирьох учасників злочинної організації вдалося затримати.

Теги: #митниця #чернівці #схеми

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