Окупанти обстріляли 22 населені пункти на Харківщині, виникли пожежі

Минулої доби обстрілу ЗС РФ зазнали 22 прикордонні населені пункти Харківської області, у деяких із них виникли пожежі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 00:07 18 квітня ворог завдав ударів по с. Подоли Куп'янського району. Унаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждалих немає. О 16:17 17 квітня в с. Кіндрашівка Куп'янського району внаслідок обстрілу (ФАБ-250) горів дах господарської споруди агрофірми. Пошкоджено перекриття та господарську споруду. Також пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.