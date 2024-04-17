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23:56 17.04.2024

Україна може перемогти у війні, але потрібна прогнозована ритмічна підтримка - глава Мінфіну на круглому столі СБ і МВФ

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Україна може перемогти у війні, але потрібна прогнозована ритмічна підтримка - глава Мінфіну на круглому столі СБ і МВФ

 Масштабні виклики для фінансової системи України зберігаються, нагальним питанням є забезпечення ритмічної та прогнозованої військової та фінансової допомоги, зокрема, отримання в такому режимі $27 млрд до кінця цього року, заявив міністр фінансів Сергій Марченко на п'ятому засіданні круглого столу міністрів на підтримку України на піврічних зборах Групи Світового банку та МВФ у Вашингтоні в середу.

"Відсутність або затримка в підтримці України тягне за собою збільшення фіскального розриву і негативно впливає на нашу здатність протистояти ворогу на фронті", - цитуються слова міністра в прес-релізі Мінфіну.

Марченко нагадав, що в перші місяці 2024 року Україна опинилася в ситуації, коли необхідне обіцяне озброєння і техніка від партнерів не надходили вчасно.

"Це спричинило ситуацію, коли уряд був змушений авансувати кошти на закупівлю необхідного озброєння і техніки. Цього року ми вже наблизили додаткові $4 млрд на закупівлю набоїв (снарядів) та амуніції, необхідних для захисту та деокупації територій", - пояснив міністр.

Він подякував партнерам за непохитну підтримку України, зокрема, з лютого 2022 року було виділено $83,7 млрд, зокрема 2024 року до держбюджету вже надійшло $10,2 млрд.

Говорячи про подальше фінансування дефіциту цього року, Марченко зазначив, що вже є запевнення від ЄС на суму приблизно $12,5 млрд, МВФ - $4,5 млрд та інших.

"Критично важливим питанням є затвердження Конгресом США пакета допомоги Україні", - підкреслив міністр.

Він також зазначив, що Мінфін уже веде активний діалог із міжнародними партнерами щодо залучення фінансових ресурсів у 2025 році, оскільки для забезпечення передбачуваності необхідно вже зараз розробити план збалансування держбюджету наступного року.

За його словами, одним із практичних рішень має стати використання заморожених російських активів: Росія є причиною масштабних руйнувань і збитків України, що робить використання цих коштів морально виправданим, і агресор має заплатити за свої вчинки.

"Поки триває повномасштабна війна, міжнародна співпраця і координація зусиль необхідні. Агресор володіє набагато більшими ресурсами. Україна може перемогти... Усе, що нам зараз потрібно, - ритмічне забезпечення необхідними засобами як у військовій, так і у фінансовій сфері, щоб зрівняти ресурси, вистояти й перемогти у війні", - підсумував Марченко.

Уточнюється, що захід відкрили своїми виступами президент України Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль,

Президент Групи Світового банку Аджай Банга, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва. Водночас уперше ці виступи не транслювалися.

Теги: #мвф #україна #світовий_банк

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