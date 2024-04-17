Зеленський виступив на засіданні Євроради та міністерській конференції Світового Банку

Президент України Володимир Зеленський у середу звернувся до членів Євроради та учасників міністерської конференції щодо України Світового Банку.

"Звичайно, ППО і фронт - це ключовий пріоритет. Зараз такий час, який потрібно всім у Європі, у вільному світі використати для зміцнення - заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, взагалі заради рішучості. На рішучості тримається нормальне життя світу, і Європа точно може не програти цей час заради нашої спільної безпеки", - сказав він у відеозверненні в середу, говорячи про виступ перед Єврорадою.

"Перед засіданням Євроради я звернувся до учасників зустрічі у Світовому банку ключових світових фінансистів - міністрів фінансів країн-партнерів, керівників провідних фінансових інститутів. Ми працюємо, щоб Україна мала достатній фінансовий фундамент, без якого не обійтися в захисті від російської агресії", - сказав Зеленський.



"Оборона та відновлення, соціальна стабільність - усе це потребує фінансів, довгострокових програм підтримки. І, нарешті, рішучі дії, щоб заморожені російські активи почали працювати для захисту від російського ж терору", - зазначив президент.