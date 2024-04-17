Законопроєкт про американську допомогу для України винесуть на голосування в суботу ввечері - спікер Джонсон

Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив, що винесе на обговорення законопроєкт про фінансування для України в суботу, 20 квітня, передає CNN.

"Спікер Майк Джонсон оголосив у середу, що він дотримується свого плану щодо внесення низки законопроєктів про іноземну допомогу, зокрема про фінансування України, після того, як зіткнувся зі значним тиском з боку прихильників жорсткої лінії", - пише CNN.

Джонсон повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері.

Раніше Джонсон заявив, що має намір цього тижня внести на розгляд до Конгресу окремі законопроєкти про допомогу Україні та Ізраїлю.

До цього повідомлялося, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з чотирма лідерами Конгресу, під час якої наголосив на "нагальній необхідності" ухвалення Палатою представників законопроєкту про допомогу Ізраїлю та Україні.

У лютому Сенат схвалив пакет екстрених видатків на суму $95 млрд, що включає $60 млрд для підтримки України, а також кошти для Ізраїлю, Тайваню і гуманітарну допомогу палестинцям у Секторі Гази.

Однак республіканці в Палаті представників виступають за поділ допомоги Ізраїлю, Україні та іншим союзникам США. 1 квітня Джонсон заявив, що законопроєкт про підтримку України включатиме "деякі важливі нововведення", можливо, надання допомоги в кредит.

15 квітня Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших пріоритетів національної безпеки.