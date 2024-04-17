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18:45 17.04.2024

Завідувач психіатричної лікарні в Сумах за $3 тис. робив ухилянтів реальними пацієнтами - ДВБ Нацполіції

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Завідувач психіатричної лікарні в Сумах за $3 тис. робив ухилянтів реальними пацієнтами - ДВБ Нацполіції

У Сумській і Тернопільській областях оперативники департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Національної поліції ліквідували схеми для ухилянтів, затримано завідувача спеціалізованої лікарні разом зі спільником і підприємця.

"Довідку про психічне захворювання охочі уникнути служби в армії могли оформити за $3 тис. у завідувача спеціалізованої лікарні в Сумській області. Він разом із компаньйоном торгував "білими квитками", - йдеться в повідомленні ДВБ Нацполіції на сторінці у фейсбуці у середу.

Водночас у Нацполіції зазначають, що для отримання неправдивого діагнозу "клієнтам доводилося ставати реальними пацієнтами психлікарні й проходити там номінальне лікування".

Оперативники Сумського управління ДВБ поліції затримали зловмисників після одержання грошей в обмін на підроблені документи. Обом фігурантам повідомлено про підозру.

Також, згідно з повідомленням, у Тернополі підприємець за $12 тис. сприяв чоловікам в отриманні документів про тимчасову непридатність до військової служби. "Він переконував, що має зв'язки й може домовитися з членами військово-лікарської комісії про необхідний діагноз", - уточнюють у Нацполіції.

Оперативники Тернопільського управління ДВБ затримали бізнесмена під час передачі коштів, йому також повідомили про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура м. Суми та Тернопільська обласна прокуратура. У Тернополі заходи з викриття відбувалися у взаємодії зі співробітниками військової контррозвідки СБУ.

Теги: #ухилянти

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