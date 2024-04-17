Генпрокурор: 13 людей загинули, 61 поранено внаслідок ракетного удару РФ по цивільних об'єктах у Чернігові

Унаслідок ракетного обстрілу Чернігова в середу вранці загинули 13 осіб, ще 61, зокрема двоє дітей, дістали поранень, рятувальна операція триває, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Новий підступний злочин держави-терориста. Сьогодні зранку росія атакувала Чернігів. Ракетний удар по цивільних обʼєктах практично в центрі міста", - наводяться слова генпрокурора в повідомленні Офісу генпрокурора.

Він уточнив, що станом на 12:30 уже відомо про 13 загиблих. "61 особа дістала поранень, зокрема двоє дітей. Триває рятувальна операція", - сказав Костін.

За його словами, прокурори та правоохоронці вже на місці документують наслідки цього воєнного злочину. Порушено кримінальне провадження.