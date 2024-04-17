У Чернігові 13 загиблих і понад 60 травмованих від удару РФ - глава МВС

Фото: ДСНС

13 мирних жителів загинули й понад 60 дістали травм, зокрема двоє дітей, унаслідок ракетного удару російських окупантів по Чернігову в середу вранці, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Постраждалим надається необхідна допомога. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. Продовжують працювати психологи. Співробітники органів і підрозділів системи МВС у Чернігівській області організували здачу крові для потреб травмованих", - написав Клименко в телеграмі.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив про 11 загиблих і понад 50 постраждалих, зокрема трьох дітей.